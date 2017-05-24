Голубя c полным рюкзачком наркотиков поймали в Кувейте

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Голубя c полным рюкзачком наркотиков поймали в Кувейте

Таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает lenta.ru.

Пернатого поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни. В октябре прошлого года индийская полиция задержала в Кашмирской долине свыше 150 голубей.

Отмечается, что в рюкзачке, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток.

Предполагается, что их использовала для шпионажа пакистанская разведка.

Вначале 2011-го внимание колумбийской полиции привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в воздух и улететь.

Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 гр марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города Букараманга.

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