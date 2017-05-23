Полиция заявила о возможном теракте на стадионе в Манчестере

На месте происшествия работают саперы.

Полиция считает, что инцидент на стадионе в британском Манчестере, в результате которого есть погибшие и раненые, возможно, является терактом, сообщает Lenta.ru.

Уточняется, что взрыв произошел в фойе стадиона около 22:30 по местному времени. Среди гостей концерта было много детей и подростков.

Вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе «Манчестер Арена» шел концерт, где присутствовали несколько тысяч человек. По словам очевидцев, как только Ариана Гранде закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену, раздался сильный взрыв. По некоторым данным, взрывов было два.

Сообщается о гибели по меньшей мере 20 человек и сотнях пострадавших.