В Идлибе прогремел взрыв, погибли 45 человек

Не менее 45 человек погибли и около 30 пострадали при взрыве вблизи штаб-квартиры вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в северной сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ахрар аш-Шам» является одной из крупнейших исламистских группировок сирийской оппозиции и базируется в провинции Идлиб.

«Сорок пять человек погибли, еще 30 ранены при взрыве, целью которого стал штаб «Бригады мучеников ислама», относящейся к «Ахрар аш-Шам», в Серакабе в восточном пригороде Идлиба», - заявил источник.

Он не уточнил, есть ли среди жертв мирные жители или потери понесла только группировка. По словам источника, среди погибших - один из командиров «Ахрар аш-Шам».

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но в самой группировке заявили, что за атакой стоит террорист ИГ (запрещена в Казахстане), который, по их версии, сначала оставил рядом со штабом заминированный мотоцикл, а потом прошел внутрь и подорвал его одновременно с закрепленной на теле взрывчаткой.