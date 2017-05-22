Итальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизнь

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Итальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизнь

Обычный кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами северной итальянской области Лигурия, передает РИА Новости со ссылкой на газету Il Secolo XIX.

Как пишет местная газета, после двух лет жизни у одной хозяйки домашний питомец приобрел привычку ночевать у ее соседки. Как оказалось, четырехлетний кот вел двойную жизнь под разными именами: две жительницы Генуи знали его по кличкам Бантик и Текила.

Все шло хорошо, пока вторая, «ночная» хозяйка кота не решила переехать, забрав его с собой. После ссоры первая владелица подала заявление о краже, которое было удовлетворено: по решению прокурора карабинеры забрали кота у новой хозяйки и вернули его в старый дом.

«Судьи расценили, что доказательств того, что не оснащенный микрочипом кот был украден, нет. Не обнаружены также свидетельства того, что им владеет первая женщина, за исключением медицинской книжки. Потому кота вернули предполагаемой похитительнице», - говорится в сообщении газеты.

«Битва за кота», отмечает издание, пока не закончена: женщины так и не пришли к согласию, и дело о краже домашнего животного может попасть еще выше по итальянской юридической лестнице - в суд по гражданским делам.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Этим двум итальянкам надо завести мужика-да потяжелее)).А то коту всю плешь проедят.
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22.05.2017, 09:47
фото пользователя Keks1
Keks1
"двум итальянкам надо завести мужика"
Малинка, одного на двоих?)))
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22.05.2017, 09:50
фото пользователя Малинка
Малинка
Землю - крестьянам! Фабрики - рабочим! Каждой женщине - по мужику! Каждому мужику - по Лексусу!
А то коту мозги вынесут fellow

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22.05.2017, 10:36
фото пользователя Малинка
Малинка
Если мужчина открывает дверь машины женщине, то у него либо новая машина, либо новая женщинаlol

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22.05.2017, 11:00
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