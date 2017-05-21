Стивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечества

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что выживание человечества зависит от того, смогут ли люди найти новый дом на другой планете, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на The Independent.



"Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", — сказал Хокинг.



Он подчеркнул, что для достижения этой цели человечеству необходимо совершить прорыв и преодолеть различные технологические ограничения.



Напомним, что ранее всемирно известный физик заявил, что конец света наступит в ближайшие тысячу лет в результате техногенной катастрофы.