Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что выживание человечества зависит от того, смогут ли люди найти новый дом на другой планете, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на The Independent.
"Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", — сказал Хокинг.
Он подчеркнул, что для достижения этой цели человечеству необходимо совершить прорыв и преодолеть различные технологические ограничения.
Напомним, что ранее всемирно известный физик заявил, что конец света наступит в ближайшие тысячу лет в результате техногенной катастрофы.
Стивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечества
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что выживание человечества зависит от того, смогут ли люди найти новый дом на другой планете, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на The Independent.
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