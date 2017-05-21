Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб без страховки и снаряжения

Фото: Yonhapnews
Южнокорейская альпинистка Ким Джейн стала первой женщиной, взобравшейся на высочайший в стране небоскреб без использования специального снаряжения и страховки. На этот раз девушке покорился 123-этажное задние Lotte World Tower в Сеуле, передает Комсомольская правда.
Подъем 28-летней спортсменки продолжался два с половиной часа. Джейн заявила, что все это время она пыталась наслаждаться процессом, хоть этои было трудно.
Девушка уже более 10 лет участвует в чемпионатах и является обладательницей большого количества трофеев мирового уровня, пишет агентство Yonhap.
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