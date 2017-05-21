КНДР запустила очередную ракету

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Северная Корея в
очередной раз произвела запуск неопознанного снаряда, заявили в
Минобороны Южной Кореи, передает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.
Снаряд, как уточнили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов, был запущен днем 21 мая из района Пукчхан провинции Южный Пхенган. Объект, как предположили в Сеуле, мог являться баллистической ракетой.
Позже военные Южной Кореи заявили, что запущенная Пхеньяном ракета, предположительно, пролетела около 500 км и приземлилась в водах у восточного побережья КНДР, передает Reuters.
Эту информацию, по данным
агентства, также подтвердили в Японии, пояснив, что снаряд упал вне
экономической зоны страны, не повредив японские суда и самолеты. Однако в
связи с инцидентом Токио все равно, как пишет Reuters, выразил Пхеньяну
«решительный» протест, так как запуск, по мнению японских властей,
нарушил резолюцию ООН.
В настоящий момент, как замечает агентство, «крупномасштабный анализ очередного ракетного испытания, по данным Объединенного комитета начальников штабов, проводят Южная Корея и США.
При этом в Белом доме, по данным Reuters, были «осведомлены» об очередном ракетном запуске КНДР. Также, как пояснили в администрации Трампа, запущенный снаряд имел «более короткий диапазон», нежели три последние миссии, проведенные Северной Кореей.
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