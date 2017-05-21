Тысячи мексиканцев требуют депортировать россиянина

Мексиканцы, оскорбленные поведением живущего в Канкуне россиянина Алексея Макеева, пытались его линчевать, и пока тот оправляется от нападения, требуют вернуть его на родину, сообщает РИА Новости.



Макеев снискал дурную славу в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял местных жителей, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.



Как рассказал РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот, про Макеева в России снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров.



По словам консула, Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России. "Нужно учитывать, что <…> он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — заметил консул.



В субботу толпа мексиканцев окружила дом Макеева. В результате конфликта его сильно покалечили. При этом он сам ранил одного из мексиканцев, который позднее скончался.



На опубликованных в интернете записях с места событий видно, что в течение долгого времени толпа не предпринимала попыток напасть на россиянина, ограничиваясь лишь словесной перепалкой. Однако после известия о ранении мексиканца люди вломились в дом Макеева, после чего ему пришлось укрываться на крыше.



"Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", — сказал Болбот.



Консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для россиянина.

Национальный институт миграции Мексики опубликовал заявление, в котором сообщается о намерении ведомства просить российское консульство содействовать депортации на родину Макеева. Однако, по словам консула, пока мексиканские власти за помощью не обращались.

Как отмечает портал Excelsior, возможная депортация россиянина может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, предшествующего этому вызывающего поведения россиянина, а так же убийства гражданина Мексики.



Сейчас в штате Кинтана-Роо ведется расследование по факту смерти местного жителя. По данным прокуратуры, его убили гарпуном, подозреваемым по делу проходит иностранный гражданин. Однако несмотря на то, что его персональные данные не разглашаются, предполагаемого убийцы полностью совпадают с инициалами Макеева. Сам подозреваемый сейчас находится в госпитале и считается задержанным.



По данным консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики не увенчались успехом, поскольку без его желания "Россия не может ничего с ним сделать".



Тем временем оскорбленные мексиканцы создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к местным жителям. Свои подписи под петицией поставили уже более 7,2 тысячи человек. Затем она должна быть направлена главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.



"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.