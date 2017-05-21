В Японии мужчина с ножом и битой напал на прохожих

Автор:
В Японии мужчина с ножом и битой напал на прохожих

Неизвестный мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо в японской префектуре Тиба, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Шесть человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. По данным агентства, в числе госпитализированных есть и сам нападавший.
Причины происшествия выясняются.

Происшествия такого рода в Японии называют "делом прохожего-дьявола". Это означает специфический вид преступлений, когда самый обычный прохожий начинает без разбору убивать первых встречных.

Самое громкое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, перекрыл улицу и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более 10 были ранены. После задержания 26-летний злоумышленник заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. Впоследствии он был приговорен к смертной казни.

В конце 2010 года полиция задержала мужчину, который ворвался в автобус и ранил 13 человек, 11 из которых были школьниками. При задержании он признался, что хотел таким образом "закончить свою жизнь".

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.05.2017, 17:15
  
Совершено нападение на главу правления фонда «Журналисты в беде»
14.05.2017, 14:36
  
В Приштине избита косовская журналистка Арбана Ксарра
22.04.2017, 00:45
  
ИГ взяло ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске
12.04.2017, 10:44
  
Легендарную игрушку Тамагочи вернули в продажу
26.03.2017, 14:44
  
Уроженец Актобе погиб в Чечне при атаке боевиков на воинскую часть 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Тысячи мексиканцев требуют депортировать россиянина
Я хочу извиниться перед мамой - водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке
В доме американки обнаружили 120 тысяч пчел
Ученые назвали самую опасную для психики соцсеть
Давивший людей в Нью-Йорке водитель признался в желании убить их
В Берлине полсотни человек попытались взять штурмом минюст ФРГ
Финскую армию обязали оказывать военную помощь за рубежом
​Британская молодежь считает Instagram депрессивной соцсетью 3
США нанесли авиаудары по проправительственным силам в Сирии 1
Стало известно имя водителя, совершившего наезд на толпу в Нью-Йорке
Loading...