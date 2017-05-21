Я хочу извиниться перед мамой - водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке

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Я хочу извиниться перед мамой - водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке

Совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке водитель Ричард Рохас знал, что теряет контроль над собой и хотел получить помощь, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на интернет-портал американской газеты New York Post.

"Я пытался получить помощь. Я хотел исправить свою жизнь. Я хотел устроиться на работу, найти девушку", - сказал Рохас в интервью изданию.

По словам 26-летнего Ричарда Рохаса, ранее он общался со специалистом по психическому здоровью.

"Он сказал, что позвонит мне в понедельник, но понедельник так и не наступил", - заявил водитель.

"Я просто хочу извиниться перед всеми семьями жертв, - сказал Рохас. - Я хочу извиниться перед мамой".

Ранее сообщалось, что Ричард Рохас дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии - в 2008 и в 2015 годах. Из рядов ВМС США его исключили за дисциплинарные нарушения.

Ему предъявили обвинения в убийстве, а также обвинения по еще 20 пунктам в покушении на убийство. Он рассказал, что в момент происшествия он "слышал голоса" и "предчувствовал смерть". После наезда он покинул автомобиль и начал громко кричать, махать руками и прыгать. Начальная проверка на содержание алкоголя в его организме дала отрицательный результат.

В результате наезда автомобиля 18 мая на пешеходов в Нью-Йорке одна девушка погибла, еще 22 человека получили травмы.

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