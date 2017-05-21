В доме американки обнаружили 120 тысяч пчел

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В доме американки обнаружили 120 тысяч пчел

В доме жительницы штата Джорджия Лизы Ормундт обнаружили гигантский пчелиный улей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Необычную находку сделал местный пчеловод Бобби Чейсон, который посетил женщину, чтобы выяснить причину "постоянного жужжания" на чердаке. С помощью тепловизора он определил местонахождение улья, однако масштаб пчелиного жилища удивил не только хозяйку дома, но и приглашенного специалиста.

По информации CBS, за потолочными перекрытиями скрывались около 120 тысяч насекомых. На протяжении шести часов Чейсон перемещал насекомых в пластиковые контейнеры специальным вакуумным насосом.

Вес сот, найденных на чердаке, составил 55 килограмм. Пчеловод полагает, что из них можно будет извлечь до 30 килограмм чистого меда.

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