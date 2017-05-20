Ученые назвали самую опасную для психики соцсеть

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Ученые назвали самую опасную для психики соцсеть

Самое позитивное влияние на здоровье молодых людей оказывает Youtube.

Согласно проведенному британскими учеными исследованию, Instagram является наиболее вредной для психического состояния молодых людей соцсетью, передает Вести.ru.

В исследовании, которое провели специалисты из Королевского общества общественного здоровья и Движения за здоровую молодежь, приняли участие 1500 молодых людей возрастом от 14 до 24 лет. Было установлено, что именно Instagram наиболее негативно влияет на внешний вид молодых пользователей, а также на качество и продолжительность их сна, сообщает Huffington Post.

К тому же, использование приложения для размещения фотографий ведет к повышенному беспокойству, депрессии, боязни одиночества, а также дает поводы для запугиваний. Похожее воздействие на молодежь оказывают и такие приложения, как Snapchat, Twitter и Facebook. Самое же позитивное влияние на здоровье молодых оказывает Youtube.

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