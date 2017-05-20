В Берлине полсотни человек попытались взять штурмом минюст ФРГ

У входа в здание попытались остаться около 20 человек, устроивших сидячую демонстрацию с транспарантом.

Около 50 демонстрантов собирались проникнуть в здание министерства юстиции ФРГ в центре Берлина в пятницу днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Die Welt.

После полудня группа неизвестных подъехала к министерству на фургоне с длинной лестницей и попыталась попасть внутрь. Они выкрикивали лозунги с требованиями отправить министра юстиции Хайко Мааса в отставку и "закрыть границы", сообщил работник ведомства. При этом участники акции зажигали пиротехнику.

К месту происшествия сразу прибыла полиция, оцепила министерство и разогнала протестующих. В отношении некоторых из них могут быть заведены дела о противодействии правоохранителям. Организатор акции задержан.

У входа в здание попытались остаться около 20 человек, устроивших сидячую демонстрацию с транспарантом: "Все уже забыто – против цензуры и запрета свободы слова".

На противоположной стороне улицы между тем собрались противники манифестантов. Они держали в руках плакаты с лозунгами: "Долой нацистов" и "Против ненависти и подстрекательства".

По предварительным данным, участники акции принадлежат к ультраправому движению идентаристов, выступающему против иммиграции и за сохранение европейских ценностей. Поводом для протеста у минюста ФРГ, как полагают журналисты, стал законопроект о противодействии разжиганию ненависти в соцсетях.