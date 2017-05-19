Финскую армию обязали оказывать военную помощь за рубежом

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Финскую армию обязали оказывать военную помощь за рубежом

Ожидается, что парламент одобрит законопроект в ближайшее время.

Оборонная комиссия финского парламента одобрила законопроект, который позволит Финляндии оказывать военную помощь в других странах мира, сообщает портал телекомпании Yle, передает РИА Новости.

"В законопроекте предлагается обязать постоянных сотрудников Оборонительных сил не только защищать Финляндию, принимать участие в урегулировании кризисных ситуаций и оказывать содействие представителям власти, но и участвовать в военных операциях за пределами финской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оппозиционные партии выступали против того, чтобы нынешние сотрудники Оборонительных сил были обязаны участвовать в военных операциях за рубежом. Сторонники, в свою очередь, отметили, что в другие страны будут в первую очередь отправлять добровольцев. Председатель комиссии Илкка Канерва отметил, что пятикратная зарплата за участие в данных операциях наверняка положительно повлияет на количество добровольцев.

"В экстренных ситуациях решение о предоставлении или оказании помощи может принимать правительство или президент, но этот вопрос должен быть немедленно рассмотрен парламентом", - поясняет телекомпания.

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