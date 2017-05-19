США нанесли авиаудары по проправительственным силам в Сирии

Инцидент произошел недалеко от города Эт-Танф, возле границы с Иорданией.

США нанесли авиаудар по проправительственным отрядам в Сирии после того, как те предприняли действия против проамериканских сил, сообщает Ведомости.ru.

Перед тем, как был нанесен авиаудар, автоколонна добровольческого отряда, воюющая на стороне сирийского правительства, выступила против вооруженной группировки, поддерживаемой США.

Американские военные нанесли удар после предупредительных выстрелов, уточнил источник. Инцидент произошел недалеко от города Эт-Танф, возле границы с Иорданией.