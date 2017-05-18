Самый большой бриллиант в форме сердца продан за 15 миллионов долларов в Женеве

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Самый большой бриллиант в форме сердца продан за 15 миллионов долларов в Женеве

Бриллиант весит 92 карата.

За 15 миллионов долларов продан самый большой бриллиант в форме сердца в Женеве, передает Yahoo News. Вес камня - 92 карата.

Проданный на аукционе Christie's бриллиант был центральной частью жемчужного ожерелья.

Издание отмечает, что этот бриллиант стал самым дорогим в своем сегменте. Предыдущий рекорд был установлен драгоценным камнем весом 56,15 карата, который продан в 2011 году за 10,9 миллиона долларов.

17 мая на аукционе Sotheby's в Женеве были проданы уникальные бриллиантовые серьги за рекордную сумму. Украшения грушевидной формы под названием "Аполлон Голубой" и "Артемида Розовая" ушли за 57,4 миллиона долларов.

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