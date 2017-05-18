Катастрофическое землетрясение в Новой Зеландии прогнозируют геофизики

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Катастрофическое землетрясение в Новой Зеландии прогнозируют геофизики

Температура и давление в Альпийском разломе значительно выше, чем ожидалось ранее.

Международный коллектив ученых спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия в Новой Зеландии произойдет катастрофическое землетрясение, передает Today.kz со ссылкой на журнал Nature, в котором опубликованы результаты исследования геофизиков.

Специалисты обнаружили, что температура и давление в Альпийском разломе значительно выше, чем ожидалось ранее, на основании этих данных ученые и сделали свои выводы.

С каждым километром в глубь разлома температура в среднем возрастает на 125 градусов Цельсия.

"Такие экстремальные показатели свидетельствуют, что в районе разлома осуществляется транспорт материи из недр планеты, что может спровоцировать землетрясение магнитудой выше 8,0", - считают геофизики.

Отмечается, что самое сильное землетрясение, связанное с Альпийским разломом, произошло в 1717 году, когда горные породы сместились на участке длиной около 400 километров.

Альпийский разлом проходит по всей длине Южного острова Новой Зеландии.

Тихоокеанская тектоническая плита здесь погрузилась под Австралийскую.

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