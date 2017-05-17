​За рекордные 57 млн долларов продали бриллиантовые серьги

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​За рекордные 57 млн долларов продали бриллиантовые серьги

На аукционе "Сотбис" в Швейцарии за рекордную сумму в 57,4 млн долларов проданы бриллиантовые серьги почти в 16 карат каждая.

В то же время уплаченная сумма оказалась существенно ниже первоначальных оценок: за лот ожидалось выручить 70 млн долларов, передает Русская служба BBC.

Оба камня лишены каких бы то ни было изъянов и были добыты в шахтах ЮАР. Покупатель сережек предпочел остаться неизвестным.

Серьги получили название "Апполон и Артемида". Они полностью идентичны за исключением цвета - бриллиант "Артемида" розовый, а "Аполлон" - голубой.

В связи с этим стоимость бриллантов также различается. Камень "Артемида" был продан за 15,5 млн долларов, а "Аполлон" - за 42,5 млн.

Такая разница в цене объясняется тем, что голубые бриллианты встречаются реже, чем розовые.

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