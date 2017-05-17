Самую пьющую в мире страну назвала ВОЗ

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Самую пьющую в мире страну назвала ВОЗ

Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, передает новостной интернет-портал Delfi.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.

Об этом свидетельствуют данные прошлого года, которые во вторник в Вильнюсе озвучил представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Гауден Галеа.

«Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», - заявил Галеа во вторник.

На втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 литров на каждого жителя страны). Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 литров на каждого жителя.

Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе.

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