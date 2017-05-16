В газете случайно опубликовали личный телефон министра обороны США

Газета Washington Post случайно опубликовала личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, передает РИА Новости.
Как пишет издание, в пятницу в газету Washington Post позвонил читатель и сообщил, что новость о телохранителе Дональда Трампа Ките Шиллере сопровождалась фотографией, на которой тот держит в руках кучу бумаг.
«На фотографии можно было разглядеть, что к одному из документов прикреплена записка с телефонным номером и именем Мэттиса», - отмечает издание.
Позже сотрудник газеты набрал этот номер и попал на автоответчик главы пентагона Джеймса Мэттиса.
Сообщается, что в настоящий момент фотография к этой статье удалена.
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