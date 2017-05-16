Разработчики mp3 заявили о «смерти» формата

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Разработчики mp3 заявили о «смерти» формата

Закончилось действие последних патентов на программу кодирования аудиоданных mp3.

Это означает фактическую «смерть» формата, об этом сообщили разработчики из Института интегральных схем общества Фраунгофера (Германия) на официальном сайте.

Патенты на формат, который более 20 лет был стандартом для цифровых музыкальных устройств, истекли в апреле 2017 года. Также были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения.

Как сообщается, одной из причин отказа от mp3 стало появление более эффективной аудиокодеки с расширенными функциями, которая лучше справляется со сжатием аудиофайлов и обеспечивает меньшую потерю качества звука.

Прекращение патента говорит о переходе музыкальной индустрии на более совершенные программы кодеки, тем не менее обладатели записей в формате mp3 смогут по-прежнему воспроизводить их на своих устройствах.

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