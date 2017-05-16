​Авторы вируса-вымогателя получили более 42 тысяч долларов

Пострадавшие от вируса-вымогателя WannaCrypt перевели на счета создателей программы более 42 тысяч долларов. Как пишет The Guardian, биткоины на такую сумму поступили на счета злоумышленников от почти 100 пострадавших.

Если выкуп не поступит в течение трех дней, авторы вируса грозят удвоить его сумму, а если жертва не заплатит в течение недели, вирус уничтожит все ее файлы.

Между тем, по данным The Times, перечисленные на счета злоумышленников средства пока никто не снимал. Счета находятся под наблюдением спецслужб.

12 мая по всему миру распространился вирус-вымогатель Wcrypt. Он заблокировал десятки тысяч компьютеров в 99 странах и потребовал 300 долларов за разблокировку. В России оказались заражены «Мегафон», МВД и СК. В других странах пострадали телекоммуникационные компании, консалтинговые фирмы, больницы. Авторы вируса заработали на своих жертвах более 30 тысяч долларов.

Владимир Иванов, технический директор компании Leakreporter, специализирующейся на контроле утечек данных, рассказал The Insider о том, как связан этот вирус со сливом архива АНБ, какие компьютеры пострадали от него и как этого можно было избежать.