Из-за вспышки холеры в Йемене объявлено чрезвычайное положение

За несколько дней от холеры погибли 115 человек.
Чрезвычайное положении в стране объявили власти Йемена из-за вспышки холеры, сообщает Die Tagesschau.
По информации Комитета Красного креста, за несколько дней от холеры погибли 115 человек, у более 8,5 тысячи человек зарегистрированы симптомы болезни.
Министерство здравоохранения страны обратилось за помощью к гуманитарным организациям. Власти Йемена призывают оказать помощь в борьбе с эпидемией, чтобы предотвратить "беспрецедентную катастрофу".
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