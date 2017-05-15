Из-за вспышки холеры в Йемене объявлено чрезвычайное положение

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Из-за вспышки холеры в Йемене объявлено чрезвычайное положение

За несколько дней от холеры погибли 115 человек.

Чрезвычайное положении в стране объявили власти Йемена из-за вспышки холеры, сообщает Die Tagesschau.

По информации Комитета Красного креста, за несколько дней от холеры погибли 115 человек, у более 8,5 тысячи человек зарегистрированы симптомы болезни.

Министерство здравоохранения страны обратилось за помощью к гуманитарным организациям. Власти Йемена призывают оказать помощь в борьбе с эпидемией, чтобы предотвратить "беспрецедентную катастрофу".

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