11 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви в Мексике

Причины инцидента в настоящее время неизвестны.

Взрыв пиротехники произошел в церкви мексиканского поселка Ла-Орталиса в мексиканском штате Мехико. В результате случившегося пострадали 11 человек, передает РИА Новости.

Как сообщается, взрыв полностью разрушил десятиметровую стену. Причины инцидента в настоящее время неизвестны.

Ранее 14 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва склада с пиротехническими материалами в мексиканском штате Пуэбла.