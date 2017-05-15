11 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви в Мексике

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11 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви в Мексике

Причины инцидента в настоящее время неизвестны.

Взрыв пиротехники произошел в церкви мексиканского поселка Ла-Орталиса в мексиканском штате Мехико. В результате случившегося пострадали 11 человек, передает РИА Новости.

Как сообщается, взрыв полностью разрушил десятиметровую стену. Причины инцидента в настоящее время неизвестны.

Ранее 14 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва склада с пиротехническими материалами в мексиканском штате Пуэбла.

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