​Партия Меркель победила на региональных выборах в Германии

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​Партия Меркель победила на региональных выборах в Германии

На выборах в ландтаг земли Северный Рейн - Вестфалия лидирует партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом. Согласно прогнозам, она получила 33 процента голосов, передает Лента.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

У Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 31,5 процента, Либеральная СвДП получает 12,7 процента, «Союз-90»/«зеленые» - 6,3 процента, Левая партия - 4,8 процента голосов. Правопопулистская «Альтернативы для Германии» (АдГ) получает 7,3 процента, Партия пиратов - 0,9 процента. Другие партии набирают в сумме 3,5 процента. Проходной барьер - пять процентов.

Кандидат от СДПГ, глава земельного правительства Ханнелоре Крафт заявила об уходе в отставку с поста вице-председателя СДПГ и председателя отделения партии. По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более восьми процентных пунктов голосов.

Как отмечается, земельные выборы в Северном Рейне - Вестфалии называют «малыми всеобщими», или генеральной репетицией голосования 24 сентября, когда в ФРГ будут избирать новый состав бундестага, а он после этого - канцлера. По площади это только четвертая из 16 федеральных земель ФРГ, но по численности населения - первая. Здесь проживает почти четверть всех избирателей - более 13 миллионов.

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