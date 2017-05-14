Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

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Глава Европола рассказал, когда может начаться новая волна кибератак

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что серия кибератак может продолжиться в понедельник утром, передает агентство Рейтер.

"На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Число (пострадавших) растет, вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром", — заявил Уэйнрайт в эфире телеканала ITV.

Разработчики антивирусных программ в пятницу сообщили о массированной хакерской атаке по всему миру с использованием вируса-шифровальщика WanaCrypt0r 2.0. На экранах зараженных компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. В частности, вирус парализовал работу почти 50 больниц и клиник Великобритании.

По информации Уэйнрайта, всего пострадали более 200 тысяч пользователей по меньшей мере в 150 странах, в том числе многие компании и крупные корпорации. Глава Европола выразил обеспокоенность уровнем безопасности компьютерных сетей систем здравоохранения во многих странах.

Он добавил, что большинство пользователей не стали переводить хакерам деньги.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Сумма вымогаемая 300 долларов сша,хех комп можно новый купить у нас, или собрать.храните ли вы инфу за разблокировку которую вы бы отдали 300 баксов)?
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14.05.2017, 21:11
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