Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017

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Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017

Представитель Португалии Сальвадор Собрал занял первое место в песенном конкурсе.

В Киеве 13 мая состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса, рассказывает unian.net.

Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Сальвадор Собрал выступил с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), сообщает РИА Новости.

По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах.

Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства.

СМИ писали, что до конца года 27-летнему певцу необходимо найти донора.

По результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия

Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц "Евровидения", а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина как победитель прошлогоднего песенного конкурса.

Источник: Nur.kz

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