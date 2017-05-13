В Турции автобус с туристами попал в ДТП, погибли 23 человека

Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, по последним данным, число жертв выросло до 23 человек.
Число погибших при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции дости до 23 человек, заявил губернатор провинции Мугла Амир Чичек, сообщает РИА Новости.
Ранее Чичек сообщал о 20 погибших и 11 раненых и тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги. По заявлению турецких властей, в автобусе, который вез туристов из провинции Измир в Мармарис, иностранцев не было.
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