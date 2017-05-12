​В центре Рима произошел взрыв

В центре Рима в пятницу произошел взрыв, передает Русская служба ВВС.
Как сообщает информагентство АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.
По данным местных СМИ, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.
В свою очередь телеканал RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.
Место взрыва оцеплено, там работают полиция и пожарные
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