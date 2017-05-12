​В центре Рима произошел взрыв

Автор:
​В центре Рима произошел взрыв

В центре Рима в пятницу произошел взрыв, передает Русская служба ВВС.

Как сообщает информагентство АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

По данным местных СМИ, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.

В свою очередь телеканал RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

Место взрыва оцеплено, там работают полиция и пожарные

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.05.2017, 16:20
  
На юге Таиланда прогремели два взрыва, пострадали 40 человек
04.05.2017, 09:46
  
На угольной шахте в Иране произошел взрыв, погиб 21 человек
03.05.2017, 12:29
  
Смертник подорвался недалеко от посольства США в Кабуле
29.04.2017, 11:05
  
​В результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек
27.04.2017, 09:44
  
Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Худшим местом для хранения яиц назвали дверцу холодильника 1
14 лет родители держали сына взаперти в Израиле 1
В США глава ФБР отправлен в отставку
В Южной Корее выбрали нового президента
В Берлине возложили венки к мемориалу павшим советским воинам
На юге Таиланда прогремели два взрыва, пострадали 40 человек
Более миллиона детей из Южного Судана стали беженцами
​Проект резолюции о зонах деэскалации в Сирии внесён в СБ ООН
Ученые Южной Кореи создали "беспохмельную водку"
Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции 3
Loading...