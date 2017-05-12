Худшим местом для хранения яиц назвали дверцу холодильника

Правильнее класть яйца на среднюю полку, где поддерживается постоянная температура.

Британские эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц. Правильнее класть яйца на среднюю полку, где поддерживается постоянная температура. Дискуссии посвящена статья в Daily Mail, передает lenta.ru.

Газета отмечает, что проблема первоначально вызвала жаркие дебаты, но затем эксперты все же сошлись во мнении. Специалисты журнала Good Housekeeping заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Как отметила редактор Сара Бенвелл (Sara Benwell), дело еще и в том, что дверца - наиболее теплое место.

Британская Служба информации о яйцах (The British Egg Information Service) советует домохозяйкам хранить яйца в коробках при постоянной температуре ниже 20 градусов по Цельсию подальше от сильно пахнущих продуктов, поскольку, по данным BEIS, яйца легко вбирают в себя запахи. Хранение яиц при низкой температуре, помимо всего прочего, исключает риск размножения возбудителя сальмонеллеза.

«Старайтесь избегать слишком частого перемещения яиц между холодной и теплой средой, например, между салоном автомобиля и холодильником или холодильником и горячей кухней. Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Температура всегда будет постоянной, а ваши яйца останутся свежими», - отмечает организация.

Good Housekeeping признает, что в супермаркетах яйца хранят вне холодильных установок, но это зачастую оправдано температурой помещений, которая ниже 20 градусов.

В то же время, по мнению некоторых кулинаров, вкус яиц окажется лучше всего, если некоторое время подержать их в тепле перед приготовлением. А ресторанный критик Financial Times Тим Хэйвард (Tim Hayward) считает, что яйцо прекрасно сохраняется в течение как минимум недели и при комнатной температуре. Стеллажи в дверце холодильника Хэйвард также считает худшим местом для яиц, поскольку «постоянное встряхивание утончает белки, и ароматы других продуктов могут проникать в скорлупу».