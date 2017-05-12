14 лет родители держали сына взаперти в Израиле

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14 лет родители держали сына взаперти в Израиле

В Израиле был освобожден 14-летний мальчик, которого родители с его рождения держали взаперти в городе Хадера, сообщила местная полиция, передает BCC.

По информации радио армии Израиля, подросток сказал полицейским, что его выводили из дома во двор один или два раза в месяц, причем обычно ночью.

Иногда его держали в клетке на балконе.

Родители мальчика арестованы. По их словам, они держали ребенка взаперти из-за опасений о его здоровье.

Соседи уже не раз жаловались муниципальным властям на дурной запах из квартиры.

Один из соседей сказал, что сообщил о мальчике властям, когда увидел его в окне. По словам Чико Уакнина, ребенок был похож на "зомби из фильма ужасов".

"Я увидел его глаза, и то, как он выглядел, - он как будто просил о помощи. И я решил что-то сделать", - сказал Уакнин.

Родители ребенка, как сообщается, приехали в Израиль из России и поселились в Хадере в 2009 году. Им около 60 лет. Они не сообщили властям о том, что у них есть сын, и не отправили его в школу.

Местная пресса цитирует адвоката матери подростка, по словам которого его родители лишь хотели "защитить больного ребенка".

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sabrina
Понятно, что ребёнок больной, скорее всего боялись, что сына заберут в психушку и изолируют навсегда. 
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12.05.2017, 12:08
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