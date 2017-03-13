На Гаити автобус въехал в толпу музыкантов, погибли 38 человек

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На Гаити автобус въехал в толпу музыкантов, погибли 38 человек

На Гаити автобус въехал в толпу пешеходов на параде, в результате чего, по последним данным, скончались 38 человек, передает Газета.ru.

Как сообщил Reuters со ссылкой на власти страны, водитель автобуса сбил двух человек, один из которых скончался, после чего попытался скрыться с места ДТП, однако въехал в группу музыкантов.

В результате инцидента 34 человека скончались на месте, четверо - в больнице. Также сообщается о десятках пострадавших.

После столкновения присутствовавшие на параде начали забрасывать автобус и проезжающие транспортные средства камнями, раня других людей.

Президент Гаити Жовенель Моиз выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал начать расследование инцидента.

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