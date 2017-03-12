Из-за взорвавшегося гироскутера погиб ребенок в США

Трехлетний ребенок погиб в США от ожогов, полученных из-за взорвавшегося гироскутера, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на телекомпанию ABC.
Инцидент произошел в городе Гаррисберг в пятницу вечером. По данным пожарных, гироскутер взорвался во время зарядки от сети. В результате в помещении начался пожар.
При пожаре пострадали три девочки. Одна из них скончалась от полученных ожогов, две другие находятся в критическом состоянии. Кроме того, серьезные травмы получил один из пожарных.
Марка гироскутера не уточняется. Между тем, по словам очевидцев, незадолго до инцидента они слышали, как устройство «шипело и трещало».
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