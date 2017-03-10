Беременная самка леопарда оказалась толстым самцом

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Беременная самка леопарда оказалась толстым самцом

Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России.

Китайские ученые "обнаружили" в лесах, граничащих с нацпарком "Земля леопарда" в Приморье, якобы беременную самку хищника, которая на деле оказалась толстым самцом, сообщает РИА Новости.

"Леопарда с избыточным весом зафиксировали фотоловушки в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На снимках был запечатлен краснокнижный хищник с большим животом, который почти касался земли. Поэтому ученые предположили, что в местных лесах поселилась беременная самка и скоро на свет появятся маленькие котята. Но… сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными "паспортами" леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что кот-толстяк известен специалистам "Земли леопарда" как дальневосточный леопард под номером Leo 91M - ранее он уже фиксировался на территории нацпарка. Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России, сообщают ученые.

"Вероятно, леопард попал в объектив фотоловушки сразу же после удачной охоты и плотного обеда. Такова особенность пищеварения хищников: за один раз они могут употребить достаточно большое количество пищи – около 20% от собственного веса… Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю", - сказала научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" и зоолог Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерина Блидченко.

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