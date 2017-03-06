​Бывший филиппинский полицейский признался в убийстве 200 человек

Бывший полицейский Артуро Ласканас утверждал, что президент Родриго Дутерте в бытность мэром города Давао платил членам так называемой "команды уничтожения" и приказывал убивать преступников.

Бывший сотрудник полиции Филиппин, некогда входивший в так называемую "команду уничтожения" в городе Давао, когда его мэром был нынешний президент страны Родриго Дутерте, признался в убийстве около 200 человек, сообщило агентство Рейтер, передает РИА Новости.

На слушаниях в сенате Филиппин в феврале бывший полицейский Артуро Ласканас утверждал, что президент Родриго Дутерте в бытность мэром города Давао платил членам так называемой "команды уничтожения" и приказывал убивать преступников.

Ласканас сделал новое признание на сенатских слушаниях в понедельник. По его словам, на этот поступок его побудили угрызения совести. Он рассказал, что лично убил 300 человек, около 200 из них в составе "команды уничтожения". Последнее убийство он совершил в 2015 году. Ласканас также рассказал об убийстве двух оппонентов нынешнего президента и заявил, что инструкции по их устранению получил от охранны Дутерте, который тогда еще был мэром Давао.

Бывший полицейский признал, что дал ложные показания на слушаниях в октябре в ходе сенатского расследования расправ над преступниками, которые связывают с деятельностью Дутерте. Ласканас объяснил, что соврал потому, что боялся за свою семью, а полиция велела ему все отрицать. "Я боялся за своих любимых", - сказал Ласканас.

Избранный в мае президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

Также президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао, и что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом, и не сомневается в своих действиях.