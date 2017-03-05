Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на конкурсе I am Singer

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Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на конкурсе I am Singer

Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на очередном этапе конкурса «Singer». Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прости Димаш! Раскрою один секрет: после выступления за сценой он обнял меня и разрыдался, он сказал: «Моя цель в этом и заключалась, друг». Я впервые вижу Димаша таким взволнованным. И вправду, он был взволнованным и на сцене. Он хоть и не является профессиональным кюйши, но исполнил «Адай». Я его хорошо знаю, так как нахожусь рядом с ним 24 часа в сутки и могу сказать, что сегодняшний день для него был особенным! Не прошло и дня после выступления Димаша, а китайские сайты принялись изучать казахские национальные инструменты. Что удивительно, Димаш так не радовался даже при исполнении Адажио или S.O.S.», - написал Шаримов.

Как ранее сообщалось, вчера в эфире хунаньского телевидения вышла запись седьмого этапа конкурса «Singer», на котором Димаш Кудайбергенов занял третье место. Перед миллионной аудиторией конкурса в белом национальном костюме Димаш сыграл на домбре кюй "Адай" и исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является.

Запись восьмого тура выйдет в эфир в субботний вечер 11 марта, но уже известно, что Димаш занял пятое место.

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