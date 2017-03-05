Умирающая писательница ищет жену своему мужу

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Умирающая писательница ищет жену своему мужу

Писательница, умирающая от рака яичников, написала профиль своего мужа на сайте знакомств для того, чтобы после ее смерти у него снова был шанс найти любовь, сообщает Би-би-си.

Эми Краузе Розенталь описывает достоинства своего супруга, добавляя, что надеется, что "это прочтет правильный человек и найдет Джейсона".

"Я никогда не пользовалась Tinder, Bumble или eHarmony [сайты знакомств]", - пишет она в New York Times.

"Но я создаю профиль Джейсона, основываясь на опыте 9 490 дней, которые мы провели под одной крышей".

Эми пишет книги для детей, а также мемуары о себе и своей семье.

Они с Джейсоном вместе почти 30 лет. У них взрослые дети.

В своей последней книге, вышедшей незадолго до того, как у нее был обнаружен рак, Эми написала, что хотела бы, чтобы кто-то из читателей предложил ей дизайн татуировки, и чтобы они потом вместе ее сделали.

"В сентябре мы встретились с Полетт [читательницей] у дверей тату-салона", - пишет Эми.

"Она сделала себе первую в жизни татуировку на левом запястье, а я - на левой руке, почерком моей дочери".

"Это моя вторая татуировка. Первый раз, 25 лет назад, мне нанесли маленькую букву "j" в районе щиколотки. Можете сами догадаться, что это значит", - говорит она. [Имя Джейсон по-английски начинается с буквы J - ред.].

"У Джейсона тоже есть похожая татуировка, но у него больше букв - AKR". [Amy Krouse Rosenthal - ред.].

В конце статьи, под заголовком "Может быть, вы захотите выйти замуж за моего мужа", Эми пишет: "Я это дописываю в День святого Валентина, и самым настоящим подарком, на который я надеюсь, будет не какая-нибудь вазочка, а то, что правильный человек, прочитав это, найдет Джейсона, и в результате начнется новая любовь".

Под конец статьи она оставила большой пробел, написав: "Я нарочно оставила здесь пробел, чтобы вы могли начать свою новую жизнь с чистого листа". "От всего сердца. Эми".

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