Кинотеатр в Алабаме отказался от «Красавицы и чудовища» из-за гей-персонажа

В американском штате Алабама владелец кинотеатра Henagar Drive-In отказался от демонстрации фильма «Красавица и чудовище» из-за наличия персонажа-гея, сообщаетLenta.ru.

По словам собственника, решение киностудии Disney впервые в истории кинокомпании включить в сюжет гомосексуального персонажа стало для него «последней каплей». Он подчеркнул, что «отказывается компрометировать то, чему учит Библия».

Он добавил, что если на просмотр картины нельзя взять его 11-летнюю внучку и восьмилетнего внука, то нет смысла для такого бизнеса. «Если у меня нет возможности сидеть, смотря фильм, с сидящим рядом со мною Богом, или Иисусом, то нам нет дела до того, чтобы его показывать», — сказал хозяин кинотеатра.