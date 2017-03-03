Умерла женщина, родившая 69 детей

Официального подтверждения столь высокой плодовитости женщины нет.

В Палестине умерла 40-летняя местная жительница, которая, как утверждается, за свою жизнь успела родить 69 детей. О ее смерти муж женщины рассказал информационным агентствам, сообщает Вести.ру со ссылкой на Khaleej Times.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой плодовитой женщиной в истории является безымянная жена русского крестьянина Федора Васильева, которая в 18 веке также родила 69 детей - 16 раз двойню, 7 раз тройню и 4 раза по 4 ребенка. Впрочем, многими исследователями этот рекорд также ставится под сомнение.