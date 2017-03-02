КНДР отвергла причастность к гибели брата Ким Чен Ына

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КНДР отвергла причастность к гибели брата Ким Чен Ына

В стране пообещали принять самые сильные меры самообороны в защиту суверенитета и достоинства государства.

КНДР официально отвергла какую-либо причастность к гибели в Куала-Лумпуре, предположительно, Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына и обвинила США и Южную Корею в заговоре против Пхеньяна, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованный комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северокорейское агентство не подтвердило, что речь идет именно о Ким Чен Наме, поскольку у него был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоль. Именно этим именем в комментарии и называют человека, который 13 февраля скончался после нападения на него в аэропорту Куала-Лумпура двух женщин, которые, по данным полиции, обмазали его лицо отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX. В Южной Корее первыми сообщили об этом инциденте и обвинили КНДР в убийстве именно Ким Чен Нама.

"США и марионеточные власти, без всякого основания придираясь к нашей республике, настойчиво развертывают истеричную шумиху интриг против КНДР", - утверждает ЦТАК.

Как заявляет агентство, окончательная цель США состоит в том, чтобы "создать чувство международного отторжения, кольцо окружения и давления на КНДР, чтобы во что бы то ни стало развязать ядерную войну" против северокорейского государства. ЦТАК проводит параллель с попытками США найти оружие массового уничтожения в Ираке перед вторжением в эту страну для свержения режима Саддама Хусейна.

"Опасность и серьезность этого вопроса заключаются в том, что версия США и южнокорейских властей об "использовании химического оружия" (КНДР) имеет совершенно точную связь с версией "оружия массового уничтожения в Ираке", которую выдвигали США в 90-х годах прошлого века", - обращает внимание ЦТАК.

"Если США и южнокорейские власти неразумно продолжат прибегать к проискам политического заговора в целях уничтожения нашего строя, мы будем вынуждены принять самые сильные меры самообороны в защиту суверенитета и достоинства страны", - подчеркивает агентство.

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