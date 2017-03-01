Лидер ИГ обратился к сторонникам с прощальной речью

Автор:
Лидер ИГ обратился к сторонникам с прощальной речью

Лидер "Исламское государство" (запрещенная террористическая организация) Абу Бакр аль-Багдади признал поражение ИГ в недавних боевых действиях и в своей речи призвал сторонников укрыться в горных районах, передает РИА Новости со ссылкой на канал Alsumaria.

По данным телеканала, Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, в ней говорится о поражениях в провинции Найнава и других частях Ирака. Также, по некоторым данным, главари ИГ спасаются бегством из иракского Мосула.

Операция по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ней принимает участие армия Ирака и коалиция сил во главе с США. Уже удалось освободить восточную часть города, военную базу и деревню к юго-западу от города.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.01.2017, 10:55
  
Барак Обама выступил с прощальной речью 3
05.11.2016, 14:03
  
В Ливии освободили похищенных итальянцев и канадца
30.07.2016, 20:00
  
Операция в Алеппо: 69 боевиков сдались, десятки семей покинули районы обстрела 1
30.07.2016, 18:38
  
В Алеппо боевики ИГИЛ сдаются сирийской армии
13.07.2016, 15:02
  
"Исламское государство" готовится уйти в подполье 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ну вот и все, теперь с гор их выкорчевать, а еще лучше тех кто их спонсировал и создал тоже надо выявить и  отыметь..
Ответить
01.03.2017, 15:36
Последние новости раздела
Снайпер случайно ранил двоих во время речи президента во Франции 1
Кто виноват в путанице с лучшим фильмом на "Оскаре"
​Кота взяли на службу в полицию Бруклина​ 1
​Скандал на вручении "Оскара" 1
В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии "Оскар"
Вооруженный водитель совершил наезд на прохожих в Германии
Трамп заявил о снижении долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе
Визы в Египет с марта подорожают в 2,5 раза
Теракт в пригороде сирийского Эль-Баба унес жизни 41 человека
Loading...