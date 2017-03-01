Снайпер случайно ранил двоих во время речи президента во Франции

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Снайпер случайно ранил двоих во время речи президента во Франции

Сообщается, что из-за выстрелов речь пришлось ненадолго прервать, однако паники не произошло.

Французский полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух человек во время выступления президента Франции Франсуа Олланда.

Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции, пишет ВВС.

Стрелок находился на крыше, приблизительно в ста метрах от шатра, где проходила церемония открытия. По некоторым данным, он подскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок.

Официант и сотрудник железнодорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что из-за выстрелов речь пришлось ненадолго прервать, однако паники не произошло.

"Я надеюсь, ничего серьезного (не произошло)", - сказал Олланд.

После выступления он навестил пострадавших. Власти уже начали расследование инцидента.

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