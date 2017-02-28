​Кота взяли на службу в полицию Бруклина​

Автор:
​Кота взяли на службу в полицию Бруклина​

Кот по кличке Мартин ловит на участке мышей, помогает с оставшимися объедками на столе, а также поднимает всем настроение в течение всего напряжённого рабочего дня.

Американские полицейские приютили бездомного котёнка, который через несколько месяцев стал настоящим копом, сообщает Life.ru.

Полицейские обустроили ему целый уголок. Каждую неделю они назначают дежурного, который убирает за Мартином и кормит его. Но самое главное, что кот отвечает бесконечной благодарностью, поднимая всем окружающим настроение.

"Он, словно собака: достаточно позвать его, и он сразу прибегает. Мне кажется, Мартин даже не осознаёт, что он кот. В участке нет ни одного человека, который не обожал бы этого мышелова", - рассказывает инспектор Уильям Тейлор.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.02.2017, 22:29
  
Полицейского судят за квартирную кражу 1
22.02.2017, 19:48
  
В Нур Актобе видеокамеры работают на улицах и в подъездах. В Акжаре не хватает полицейских
22.02.2017, 16:26
  
​Патрульным полицейским разрешили брать штрафы на месте 8
19.02.2017, 21:05
  
15 амнистированных живут в районе Нур Актобе
19.02.2017, 11:01
  
В Алматы парень привел свою девушку для утех друга 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Кто виноват в путанице с лучшим фильмом на "Оскаре"
​Скандал на вручении "Оскара" 1
В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии "Оскар"
Вооруженный водитель совершил наезд на прохожих в Германии
Трамп заявил о снижении долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе
Визы в Египет с марта подорожают в 2,5 раза
Теракт в пригороде сирийского Эль-Баба унес жизни 41 человека
​20 лет в тюрьме по ошибке провел итальянец
​Вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам, установила полиция
Loading...