​Кота взяли на службу в полицию Бруклина​

Кот по кличке Мартин ловит на участке мышей, помогает с оставшимися объедками на столе, а также поднимает всем настроение в течение всего напряжённого рабочего дня.

Американские полицейские приютили бездомного котёнка, который через несколько месяцев стал настоящим копом, сообщает Life.ru.

Полицейские обустроили ему целый уголок. Каждую неделю они назначают дежурного, который убирает за Мартином и кормит его. Но самое главное, что кот отвечает бесконечной благодарностью, поднимая всем окружающим настроение.

"Он, словно собака: достаточно позвать его, и он сразу прибегает. Мне кажется, Мартин даже не осознаёт, что он кот. В участке нет ни одного человека, который не обожал бы этого мышелова", - рассказывает инспектор Уильям Тейлор.