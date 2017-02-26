Трамп заявил о снижении долга США на 12 миллиардов долларов за месяц

Автор:
Трамп заявил о снижении долга США на 12 миллиардов долларов за месяц

Президент США Дональд Трамп напомнил, что за месяц его пребывания на посту национальный долг снизился на 12 миллиардов долларов, передают vesti.ru.Для сравнения он добавил, что за первый месяц правления Обамы долг увеличился на 200 миллиардов.

"СМИ не сообщили о том, что национальный долг за мой первый месяц снизился на 12 миллиардов долларов", – отметил он в своем Twitter.

Он добавил, что экономические показатели внушают большой оптимизм для перспектив американского бизнеса.

Для сравнения он добавил, что за первый месяц правления его предшественника Барака Обамы долг увеличился на 200 миллиардов долларов.

Согласно информации на сайте Минфина США, национальный долг на 20 января 2017 года, день инаугурации Трампа, составлял 19,947 триллиона долларов, а 21 февраля – 19,935 триллиона.

Дональд Трамп позже объявил, что не примет участия в традиционном ужине журналистской ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA).

"Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!" – написал он в Twitter.

WHCA была создана в 1914 году, а с 1920 года традиционными стали ежегодные специальные ужины, в которых принимает участие большое число знаменитостей.

Между тем, Мексика задумалась об ответных мерах на строительство "стены Трампа".

Известно, что США готовы потратить более 20 млрд долларов на строительство стены с Мексикой. Стоимость заграждения в два раза превысит планируемую Трампом смету.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.02.2017, 14:57
  
Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе
20.02.2017, 17:19
  
Пассажирский самолет рухнул прямо на городскую улицу в США
19.02.2017, 15:47
  
США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих 35
19.02.2017, 15:41
  
В Якутии несовершеннолетнюю похитили из-за долга за косметику
18.02.2017, 13:17
  
Из-за планов Трампа мексиканцы встали "живой стеной" на границе США 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе
Визы в Египет с марта подорожают в 2,5 раза
Теракт в пригороде сирийского Эль-Баба унес жизни 41 человека
​20 лет в тюрьме по ошибке провел итальянец
​Вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам, установила полиция
Будапешт отказался претендовать на проведение Олимпиады-2024 по воле народа 2
Мужчина с бензопилой напал на своего начальника в США
Ватсап запустил новую функцию
СМИ: Все находившиеся на борту упавшего на ТЦ самолёта в Австралии погибли
В здание торгового центра в Мельбурне врезался самолет
Loading...