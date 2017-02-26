Трамп заявил о снижении долга США на 12 миллиардов долларов за месяц

Президент США Дональд Трамп напомнил, что за месяц его пребывания на посту национальный долг снизился на 12 миллиардов долларов, передают vesti.ru.Для сравнения он добавил, что за первый месяц правления Обамы долг увеличился на 200 миллиардов.

"СМИ не сообщили о том, что национальный долг за мой первый месяц снизился на 12 миллиардов долларов", – отметил он в своем Twitter.

Он добавил, что экономические показатели внушают большой оптимизм для перспектив американского бизнеса.

Для сравнения он добавил, что за первый месяц правления его предшественника Барака Обамы долг увеличился на 200 миллиардов долларов.

Согласно информации на сайте Минфина США, национальный долг на 20 января 2017 года, день инаугурации Трампа, составлял 19,947 триллиона долларов, а 21 февраля – 19,935 триллиона.

Дональд Трамп позже объявил, что не примет участия в традиционном ужине журналистской ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA).

"Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!" – написал он в Twitter.

WHCA была создана в 1914 году, а с 1920 года традиционными стали ежегодные специальные ужины, в которых принимает участие большое число знаменитостей.

Между тем, Мексика задумалась об ответных мерах на строительство "стены Трампа".

Известно, что США готовы потратить более 20 млрд долларов на строительство стены с Мексикой. Стоимость заграждения в два раза превысит планируемую Трампом смету.