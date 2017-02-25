Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе

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Верховный суд США разрешил смертные казни в Арканзасе

В данный момент смертной казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.

Верховный суд США разрешил смертные казни в штате Арканзас после 12-летнего перерыва. Об этом сообщает Associated Press, передает РБК.

По данным агентства, смертная казнь не применялась в штате с 2005 года в связи с юридическими проблемами и трудностями получения препарата для инъекций. Сейчас Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни. Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение в отношении всех восьми заключенных.

При этом агентство отмечает, что власти штата не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимых препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января этого года, поэтому его использование невозможно.

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