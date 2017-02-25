Визы в Египет с марта подорожают в 2,5 раза

Правительство Египта увеличило плату за въездные визы более чем в два раза, передает Vesti-ukr.com.

Сборы, наложенные на нарушителей визового режима, также подняты этим решением, отмечает издание Egypt Independent, не уточняя, насколько возросли штрафы для нарушителей.

Как сообщает издание, министерство иностранных дел Египта приняло решение повысить цену визы в Египет с $25 до $60 с 1 марта.

Представители туристической палаты страны сделали заявление, что сроки решения является неуместными, и нанесут вред притоку туризма в Египет. Туристы, которые посещают эту страну, представляют класс небогатых, включая рабочих, фермеров и пенсионеров. Они вряд ли пойдут на дополнительные траты, отмечает издание, ссылаясь на представителей туристических фирм.