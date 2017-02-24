Теракт в пригороде сирийского Эль-Баба унес жизни 41 человека

Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в пригороде города Эль-Баб в Сирии возросло до 41, передает РИА Новости.

Ранее источник в сирийском народном ополчении сообщил о 15 погибших. По его словам, взрыв прогремел в поселении Сусиян к западу от Эль-Баба.

Как сообщается, среди 35 человек из числа погибших - мирные жители. Ответственность за теракт местные силы безопасности возлагают на боевиков ИГ.

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкая армия и отряды сирийской оппозиции выбили боевиков из Эль-Баба и взяли город под контроль. Город полностью зачистили от боевиков, там началась операция по разминированию, добавили в генштабе.

Армия Турции и «вооруженная оппозиция» с августа прошлого года проводят против боевиков ИГ операцию «Щит Евфрата».

Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для беженцев.