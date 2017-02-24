​20 лет в тюрьме по ошибке провел итальянец

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​20 лет в тюрьме по ошибке провел итальянец

Адвокаты мужчины могут потребовать компенсацию от министерства юстиции за незаконное лишение свободы.

В Италии из тюрьмы освободили 55-летнего мужчину, который по ошибке был осужден за убийство и провел за решеткой 20 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на La Stampa.

Анджело Массаро был признан виновным в убийстве Лоренцо Ферсуреллы 22 октября 1995 года и приговорен судом города Катанзаро к 24 годам лишения свободы. Обвинение было построено на данных прослушки и полученных от информатора сведениях, который утверждал, что об участии Массаро в преступлении ему сообщили третьи лица.

Впоследствии выяснилось, что услышанное было неправильно истолковано, кроме того, адвокат осужденного сумел доказать, что в ночь убийства его клиент находился в другом месте.

Суд удовлетворил прошение об апелляции и вынес решение об освобождении Массаро. Адвокаты мужчины могут потребовать компенсацию от министерства юстиции за незаконное лишение свободы.

По словам самого Массаро, ничто не искупит перенесенных им за 20 лет страданий, однако он намерен добиться справедливости и того, чтобы допустившие в отношении него ошибку понесли наказание.

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