​Вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам, установила полиция

Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.

Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам - брат лидера КНДР Ким Чен Ына, - это отравляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием, сообщает РИА Новости.

"Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" - отравляющее вещество нервно-паралитического действия", - говорится в пресс-релизе малазийской полиции.

Как сообщает ТАСС, нервно-паралитическое отравляющее вещество VX не имеет цвета и запаха. Согласно классификации ООН, оно является химическим оружием массового поражения. Его использование, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, признано незаконным за исключением исследовательских и медицинских целей. Газ VX неоднократно применялся последователями секты "АУМ синрикё", которая в 1995 году организовала зариновую атаку в токийском метро, в результате чего тогда погибли 13 человек, более 6,3 тыс. человек пострадали.

Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.

Напомним, покушение на гражданина КНДР, у которого имелся паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Сразу после инцидента Южная Корея объявила, что погибший является проживавший в Макао Ким Чен Намом - единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Представители малазийского министерства здравоохранения заявили, что не могут официально идентифицировать погибшего в аэропорту Куала-Лумпура как Ким Чен Нама в связи с отсутствием тестов ДНК или визуального опознания тела родственниками. Кроме этого малазийские медики не нашли видимых ран на теле покойного, в том числе от уколов, а также признаков сердечного приступа.