Ватсап запустил новую функцию

Новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами.
В мессенджере Ватсап появилась функция публикации самоуничтожающихся сообщений, которая заменит собой прежние текстовые статусы, отображавшиеся рядом с именем контакта, передает Life.ru.
Новая функция позволяет делиться фотографиями и видео, которые можно украсить рисунками, текстом и смайликами. Запись появляется в новой вкладке Status, где друзья пользователя смогут просматривать её в течение следующих 24 часов.
При этом особо отмечается, что функция самоуничтожающихся сообщений в Ватсап имеет настройки приватности. Пользователи получат возможность выбирать, кто из их друзей сможет просматривать новый статус.
Уже в ближайшее время обновление будет доступно на платформах Android, iOS и Windows Phone.
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